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Материалы

Леванте - Севилья

27.04.2018, Пятница, 22:00 мск Валенсия, стадион Сьютат де Валенсия Трансляция: Матч! Футбол 2 Испания. Примера, 35 тур Леванте - Севилья
Испания. Примера (2017/2018)
16 тур
15 декабря, пятница 23:00 Севилья 0:0 Леванте
Испания. Сегунда (2016/2017)
27 тур
26 февраля, воскресенье 20:00 Севилья 1:1 Леванте
6 тур
21 сентября, среда 21:00 Леванте 1:0 Севилья
Испания. Примера (2015/2016)
22 тур
31 января, воскресенье 14:00 Севилья 3:1 Леванте
3 тур
11 сентября, пятница 21:30 Леванте 1:1 Севилья
Испания. Примера (2014/2015)
30 тур
7 апреля, вторник 23:00 Леванте 1:2 Севилья
11 тур
9 ноября, воскресенье 14:00 Севилья 1:1 Леванте
Испания. Примера (2013/2014)
21 тур
26 января, воскресенье 01:00 Севилья 2:3 Леванте
2 тур
25 августа, воскресенье 23:00 Леванте 0:0 Севилья
Испания. Примера (2012/2013)
29 тур
31 марта, воскресенье 01:00 Леванте 1:0 Севилья
10 тур
5 ноября, понедельник 00:30 Севилья 0:0 Леванте
Испания. Примера (2011/2012)
35 тур
22 апреля, воскресенье 00:30 Севилья 1:1 Леванте
16 тур
10 декабря, суббота 21:00 Леванте 1:0 Севилья
Испания. Примера (2010/2011)
20 тур
22 января, суббота 20:00 Севилья 4:1 Леванте
1 тур
28 августа, суббота 23:55 Леванте 1:4 Севилья
Испания. Примера (2007/2008)
27 тур
9 марта, воскресенье 19:00 Севилья 2:1 Леванте
8 тур
20 октября, суббота 22:00 Леванте 0:2 Севилья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 28 9 1 99:29 +70 93
2. Атлетико М 38 23 10 5 58:22 +36 79
3. Реал 38 22 10 6 94:44 +50 76
4. Валенсия 38 22 7 9 65:38 +27 73
5. Вильярреал 38 18 7 13 57:50 +7 61
6. Бетис 38 18 6 14 60:61 -1 60
7. Севилья 38 17 7 14 49:58 -9 58
8. Хетафе 38 15 10 13 42:33 +9 55
9. Эйбар 38 14 9 15 44:50 -6 51
10. Жирона 38 14 9 15 50:59 -9 51
11. Эспаньол 38 12 13 13 36:42 -6 49
12. Сельта 38 13 10 15 59:60 -1 49
13. Реал Сосьедад 38 14 7 17 66:59 +7 49
14. Алавес 38 15 2 21 40:50 -10 47
15. Леванте 38 11 13 14 44:58 -14 46
16. Атлетик Б 38 10 13 15 41:49 -8 43
17. Леганес 38 12 7 19 34:51 -17 43
18. Депортиво 38 6 11 21 38:76 -38 29
19. Лас-Пальмас 38 5 7 26 24:74 -50 22
20. Малага 38 5 5 28 24:61 -37 20
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