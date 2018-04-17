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Материалы

Депортиво - Севилья

17.04.2018, Вторник, 20:30 мск Ла Корунья, стадион Риасор Испания. Примера, 33 тур Депортиво - Севилья
Испания. Примера (2017/2018)
14 тур
2 декабря, суббота 20:30 Севилья 2:0 Депортиво
Испания. Примера (2016/2017)
31 тур
8 апреля, суббота 19:30 Севилья 4:2 Депортиво
12 тур
19 ноября, суббота 15:00 Депортиво 2:3 Севилья
Испания. Примера (2015/2016)
33 тур
17 апреля, воскресенье 17:00 Севилья 1:1 Депортиво
14 тур
6 декабря, воскресенье 00:00 Депортиво 1:1 Севилья
Испания. Примера (2014/2015)
26 тур
7 марта, суббота 18:00 Депортиво 3:4 Севилья
7 тур
5 октября, воскресенье 14:00 Севилья 4:1 Депортиво
Испания. Примера (2012/2013)
24 тур
16 февраля, суббота 00:30 Севилья 3:1 Депортиво
5 тур
24 сентября, понедельник 23:30 Депортиво 0:2 Севилья
Испания. Примера (2010/2011)
21 тур
29 января, суббота 23:55 Депортиво 3:3 Севилья
2 тур
12 сентября, воскресенье 23:00 Севилья 0:0 Депортиво
Испания. Примера (2009/2010)
26 тур
13 марта, суббота 23:55 Севилья 1:1 Депортиво
7 тур
17 октября, суббота 20:00 Депортиво 1:0 Севилья
Испания. Кубок (2009/2010)
1/4 финала
ответный матч		 27 января, среда 23:55 Севилья 0:1 Депортиво
1/4 финала
ответный матч		 20 января, среда 23:55 Депортиво 0:3 Севилья
Испания. Примера (2008/2009)
37 тур
23 мая, суббота 23:00 Севилья 1:0 Депортиво
18 тур
10 января, суббота 22:00 Депортиво 1:3 Севилья
Испания. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
ответный матч		 14 января, среда 22:00 Депортиво 0:3 Севилья
Испания. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
первый матч		 7 января, среда 23:00 Севилья 2:1 Депортиво
Испания. Примера (2007/2008)
26 тур
1 марта, суббота 22:00 Депортиво 2:1 Севилья
7 тур
7 октября, воскресенье 19:00 Севилья 0:1 Депортиво
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 28 9 1 99:29 +70 93
2. Атлетико М 38 23 10 5 58:22 +36 79
3. Реал 38 22 10 6 94:44 +50 76
4. Валенсия 38 22 7 9 65:38 +27 73
5. Вильярреал 38 18 7 13 57:50 +7 61
6. Бетис 38 18 6 14 60:61 -1 60
7. Севилья 38 17 7 14 49:58 -9 58
8. Хетафе 38 15 10 13 42:33 +9 55
9. Эйбар 38 14 9 15 44:50 -6 51
10. Жирона 38 14 9 15 50:59 -9 51
11. Эспаньол 38 12 13 13 36:42 -6 49
12. Сельта 38 13 10 15 59:60 -1 49
13. Реал Сосьедад 38 14 7 17 66:59 +7 49
14. Алавес 38 15 2 21 40:50 -10 47
15. Леванте 38 11 13 14 44:58 -14 46
16. Атлетик Б 38 10 13 15 41:49 -8 43
17. Леганес 38 12 7 19 34:51 -17 43
18. Депортиво 38 6 11 21 38:76 -38 29
19. Лас-Пальмас 38 5 7 26 24:74 -50 22
20. Малага 38 5 5 28 24:61 -37 20
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