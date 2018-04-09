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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Атлетик
Вильярреал - Атлетик: обзор матча 09 апреля 2018
Вильярреал
09.04.2018, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 31 тур
1 : 3
Завершен
Атлетик
67'
К. Бакка
4'
И. Кордоба
51'
И. Уильямс
87'
И. Муньяин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Атлетик
Вторая желтая
А. Гонсалес
89'
Желтая карточка
С. Асенхо
88'
87'
ГОЛ! 1:3!
И. Муньяин
81'
Желтая карточка
О. де Маркос
74'
Желтая карточка
Кепа
67'
Желтая карточка
А. Итурраспе
ГОЛ! 1:2!
К. Бакка
67'
Желтая карточка
А. Гонсалес
64'
51'
ГОЛ! 0:2!
И. Уильямс
45'
Желтая карточка
У. Нуньес
Желтая карточка
К. Бакка
45'
41'
Желтая карточка
И. Мартинес
Желтая карточка
Д. Бонера
38'
4'
ГОЛ! 0:1!
И. Кордоба
Пас отдал
И. Уильямс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
16
Родри
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
19
Энес Унал
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Атлетик
13
Кепа
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Вильярреал
1
Андрес
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
21
Роберто Сориано
ЦП
9
Роджер Мартинес
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Асенхо
24
Коста
27
Гонсалес
2
Рукавина
23
Бонера
16
Родри
18
Фуэго
14
Тригерос
8
Форнальс
70
Бакка
19
Унал
3-2-2-1-2
13
Кепа
12
Сан Хосе
26
Мартинес
14
Нуньес
18
де Маркос
18
Баленсиага
14
Сусаета
8
Итурраспе
14
Кордоба
9
Уильямс
14
Гарсия
Остались в запасе
Вильярреал
Атлетик
1
Андрес
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Вильярреал - Атлетик
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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