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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Сельта
Жирона - Сельта: обзор матча 27 февраля 2018
Жирона
27.02.2018, вторник, 23:30
Испания. Примера, 26 тур
1 : 0
Завершен
Сельта
14'
Порту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жирона - Сельта
Желтая карточка
А. Гарсия
86'
80'
Желтая карточка
Э. Мор
60'
Желтая карточка
Х. Кастро
Желтая карточка
К. Стуани
53'
Желтая карточка
П. Маффео
26'
ГОЛ! 1:0!
Порту
Пас отдал
К. Планас
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
6
Алекс Гранель
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Жирона
22
Йохан Мохика
ЛЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
12
Дуглас Луис
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
3-3-1-2-1
37
Буну
6
Хуанпе
20
Эспиноcа
22
Рамальо
21
Планас
8
Понс
24
Маффео
6
Гранель
10
Гарсия
10
Порту
7
Стуани
4-3-1-2
36
Бланко
22
Мальо
14
Ронкалья
21
Гомес
17
Кастро
10
Васс
19
Санчес
68
Лоботка
7
Мор
9
Гомес
10
Аспас
Остались в запасе
Жирона
Сельта
22
Йохан Мохика
ЛЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
12
Дуглас Луис
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
Главный тренер
Кике Альварес
10
Брайс Мендес
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
22
Йохан Мохика
ЛЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
12
Дуглас Луис
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
Остались в запасе
10
Брайс Мендес
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Жирона - Сельта
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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