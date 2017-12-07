Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо К - Партизан
Динамо К - Партизан: обзор матча 07 декабря 2017
Динамо К
07.12.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, группа B, 6 тур
4 : 1
Завершен
Партизан
6'
Н. Морозюк
28'
А. Мораес
31'
А. Мораес
77'
А. Мораес (П)
45+4'
М. Евтович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Партизан
Желтая карточка
В. Шепелев
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 4:1!
А. Мораес
77'
Желтая карточка
Н. Морозюк
62'
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Евтович
ГОЛ! 3:0!
А. Мораес
Пас отдал
Н. Морозюк
31'
ГОЛ! 2:0!
А. Мораес
Пас отдал
Н. Морозюк
28'
ГОЛ! 1:0!
Н. Морозюк
Пас отдал
А. Мораес
6'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Динамо К - Партизан
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
- : -
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Железничар
1 : 0
18.10.2026
Партизан
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
Новости команд
Все
Динамо К
Партизан
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Динамо Киев» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Динамо Киев» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
7 сентября
43
«Партизан» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Партизан» – «Хетафе»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Хетафе» – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+