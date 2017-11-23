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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Хоффенхайм
Брага - Хоффенхайм: обзор матча 23 ноября 2017
Брага
23.11.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, группа C, 5 тур
3 : 1
Завершен
Хоффенхайм
1'
М. Гойано
82'
Франсержио
90+3'
Франсержио
74'
М. Ут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Хоффенхайм
90'
+7
Вторая желтая
А. Салаи
ГОЛ! 3:1!
Франсержио
90'
+3
90'
Желтая карточка
М. Ут
86'
Желтая карточка
А. Салаи
Желтая карточка
М. Гойано
85'
ГОЛ! 2:1!
Франсержио
Пас отдал
Р. Эшгайю
82'
Желтая карточка
Р. Эшгайю
80'
79'
Желтая карточка
Н. Амири
Желтая карточка
Ж. Карлос Тейшейра
76'
74'
ГОЛ! 1:1!
М. Ут
Пас отдал
К. Демирбай
70'
Желтая карточка
К. Демирбай
62'
Желтая карточка
Ф. Гриллич
ГОЛ! 1:0!
М. Гойано
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
87
Марсело Гойано
ЦЗ
24
Рикардо Феррейра
ЦЗ
4
Джефферсон
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
15
Данило
ОП
15
Франсержио
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
10
Надим Амири
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Брага
99
Андре Морейра
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Марк Ут
ЦФ
20
Филипп Окс
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
4-2-1-1-1
1
Матеус
87
Гойано
24
Феррейра
4
Джефферсон
47
Эшгайю
17
Вукчевич
15
Данило
15
Франсержио
10
Тейшейра
26
Паулинью
3-1-4-1
1
Бауманн
5
Пош
6
Нордтвейт
7
Фогт
27
Гриллич
10
Амири
18
Гайгер
26
Демирбай
7
Цубер
27
Крамарич
Остались в запасе
Брага
Хоффенхайм
99
Андре Морейра
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
1
Грегор Кобель
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Марк Ут
ЦФ
20
Филипп Окс
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
99
Андре Морейра
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Остались в запасе
1
Грегор Кобель
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Марк Ут
ЦФ
20
Филипп Окс
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Брага - Хоффенхайм
4
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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