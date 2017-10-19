Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Заря - Герта
Заря - Герта: обзор матча 19 октября 2017
Заря
19.10.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, группа J, 3 тур
2 : 1
Завершен
Герта
79'
А. Сваток
56'
Д. Зелке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Герта
ГОЛ! 1:1!
А. Сваток
Пас отдал
А. Караваев
79'
72'
Желтая карточка
В. Ибишевич
56'
ГОЛ! 0:1!
Д. Зелке
Пас отдал
М. Платтенхардт
46'
Желтая карточка
Д. Зелке
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
13
Андрей Лунин
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Игорь Харатин
ОП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Заря
77
Олег Чуваев
ВР
5
Александр Сваток
ЦЗ
6
Никита Каменюка
ЦП
28
Артем Громов
ЦФ
Герта
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
3-3-1
13
Лунин
2
Сухоцкий
45
Гордиенко
4
Прийма
39
Опанасенко
14
Харатин
20
Караваев
24
Гречишкин
3-2-1-1
22
Ярстейн
28
Лустенбергер
4
Рекик
4
Штарк
22
Пекарик
21
Платтенхардт
35
Эссвайн
9
Зелке
Остались в запасе
Заря
Герта
77
Олег Чуваев
ВР
5
Александр Сваток
ЦЗ
6
Никита Каменюка
ЦП
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
8
Ондрей Дуда
АП
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
77
Олег Чуваев
ВР
5
Александр Сваток
ЦЗ
6
Никита Каменюка
ЦП
28
Артем Громов
ЦФ
Остались в запасе
8
Ондрей Дуда
АП
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Заря - Герта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Авангард
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
Новости команд
Все
Заря
Герта
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Шахтер» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Шахтер» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+