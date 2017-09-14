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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Герта - Атлетик
Герта - Атлетик: обзор матча 14 сентября 2017
Герта
14.09.2017, четверг, 22:05
Лига Европы, группа J, 1 тур
0 : 0
Завершен
Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Герта - Атлетик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
Новости команд
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Герта
Атлетик
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
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