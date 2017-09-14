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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Арсенал - Кельн
Арсенал - Кельн: обзор матча 14 сентября 2017
Арсенал
14.09.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, группа H, 1 тур
3 : 1
Завершен
Кельн
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Статистика матча Арсенал - Кельн
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0
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Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
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Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
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Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
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24.10.2026
Эвертон
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Германия. Бундеслига, 10 тур
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- : -
20.11.2026
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Германия. Бундеслига, 9 тур
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1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
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Эмирейтс
Где смотреть матч:
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