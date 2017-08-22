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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Шеффилд Юнайтед - Лестер
Шеффилд Юнайтед - Лестер: обзор матча 22 августа 2017
Шеффилд Юнайтед
22.08.2017, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/32 финала
1 : 4
Завершен
Лестер
83'
К. Лэвери
52'
Д. Грей
63'
И. Слимани
67'
И. Слимани
90+4'
А. Муса
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шеффилд Юнайтед - Лестер
90'
+4
ГОЛ! 1:4!
А. Муса
ГОЛ! 1:3!
К. Лэвери
Пас отдал
Д. Брукс
83'
67'
ГОЛ! 0:3!
И. Слимани
Пас отдал
Д. Грей
63'
ГОЛ! 0:2!
И. Слимани
Пас отдал
Э. Кинг
Желтая карточка
Д. Ландстрем
54'
52'
ГОЛ! 0:1!
Д. Грей
Пас отдал
Л. Ульоа
24'
Желтая карточка
И. Слимани
20'
Желтая карточка
А. Муса
Желтая карточка
Д. Лафферти
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
1
Джейк Иствуд
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
32
Кэйолан Лэвери
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Шеффилд Юнайтед
31
Джамал Блэкмэн
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
Лестер
17
Элдин Якупович
ВР
6
Нампалис Менди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
3-3-1-2
1
Иствуд
5
О'Коннелл
18
Лафферти
23
Фримен
32
Балдок
11
Карратерс
6
Ландстрем
7
Брукс
17
Эванс
32
Лэвери
4-2-2-2
29
Хамер
12
Амарти
28
Фукс
5
Магуайр
33
Чилвел
4
Ндиди
10
Кинг
7
Муса
10
Грей
11
Ульоа
19
Слимани
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Лестер
31
Джамал Блэкмэн
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
17
Элдин Якупович
ВР
6
Нампалис Менди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
6
Нампалис Менди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Лестер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Стадион:
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