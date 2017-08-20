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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - Фейеноорд
Экселсиор - Фейеноорд: обзор матча 20 августа 2017
Экселсиор
20.08.2017, воскресенье, 13:30
Голландия. Эредивизие, 2 тур
0 : 1
Завершен
Фейеноорд
18'
Ж. Бутьюс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Экселсиор - Фейеноорд
79'
Желтая карточка
Я. ван дер Хейден
44'
Желтая карточка
С. Бергейс
Желтая карточка
В. Фас
43'
18'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Бутьюс
Пас отдал
Т. Вилена
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экселсиор
4
Вут Фас
ЦЗ
2
Юрген Маттей
ЦЗ
23
Луиджи Бруинс
ЦП
27
Стэнли Элберс
ЦФ
18
Кевин Вермелен
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Фейеноорд
25
Брэд Джонс
ВР
70
Ригесиано Хапс
ЛЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Экселсиор
26
Майк Хэвкотт
ВР
37
Десевио Пэйн
ЦЗ
10
Али Мессауд
ЦП
Фейеноорд
18
Микел Нелом
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
2-1-2
4
Фас
2
Маттей
23
Бруинс
18
Вермелен
27
Элберс
3-1-4-1-1
25
Джонс
4
Дикс
31
Боттегин
70
Хапс
21
Торнстра
52
Вилена
6
ван дер Хейден
20
Эль-Ахмади
23
Бергейс
14
Бутьюс
14
Йоргенсен
Остались в запасе
Экселсиор
Фейеноорд
26
Майк Хэвкотт
ВР
37
Десевио Пэйн
ЦЗ
10
Али Мессауд
ЦП
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
18
Микел Нелом
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
26
Майк Хэвкотт
ВР
37
Десевио Пэйн
ЦЗ
10
Али Мессауд
ЦП
Остались в запасе
18
Микел Нелом
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Экселсиор - Фейеноорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
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