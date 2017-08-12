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Расписание матчей
Италия. Кубок
Бари - Кремонезе
Бари - Кремонезе: обзор матча 12 августа 2017
Бари
12.08.2017, суббота, 22:00
Италия. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Кремонезе
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бари - Кремонезе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
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15.05.2026
Зюйдтироль
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08.05.2026
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01.05.2026
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2 : 0
24.04.2026
Бари
Кремонезе
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
- : -
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 8 тур
Кремонезе
0 : 1
24.10.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 7 тур
Пиза
3 : 1
17.10.2026
Кремонезе
Информация о матче
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