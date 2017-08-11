Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Партик Тисл - Селтик
Партик Тисл - Селтик: обзор матча 11 августа 2017
Партик Тисл
11.08.2017, пятница, 21:45
Шотландия. Премьер-Лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Селтик
25'
О. Нтчам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Партик Тисл - Селтик
86'
Желтая карточка
К. Тирни
25'
ГОЛ! 0:1!
О. Нтчам
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партик Тисл
1
Томаш Черны
ВР
5
Каллум Бус
ЦЗ
34
Найл Киоун
ЦЗ
11
Стивен Лоулесс
ЦП
19
Райан Эдвардс
ЦП
9
Крис Дулан
ЦФ
14
Кристи Эллиот
ЦФ
Главный тренер
Крис Дулан
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
17
Джонни Хайес
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Партик Тисл
12
Райан Скулли
ВР
7
Милан Нитриански
ЦЗ
Селтик
24
Дорус Де Врис
ВР
17
Стюарт Армстронг
ЦП
7
Том Рогич
АП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
2-2-2
1
Черны
5
Бус
34
Киоун
11
Лоулесс
19
Эдвардс
14
Эллиот
9
Дулан
3-1-5-1
1
Гордон
55
Шимунович
23
Лустиг
6
Тирни
55
Биттон
17
Хайес
8
Браун
42
МакГрегор
10
Нтчам
7
Синклейр
49
Форрест
Остались в запасе
Партик Тисл
Селтик
12
Райан Скулли
ВР
7
Милан Нитриански
ЦЗ
Главный тренер
Крис Дулан
24
Дорус Де Врис
ВР
17
Стюарт Армстронг
ЦП
7
Том Рогич
АП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
12
Райан Скулли
ВР
7
Милан Нитриански
ЦЗ
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
17
Стюарт Армстронг
ЦП
7
Том Рогич
АП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Крис Дулан
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Партик Тисл - Селтик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Рэйт Роверс
- : -
21.11.2026
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Партик Тисл
3 : 2
14.11.2026
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк
0 : 1
07.11.2026
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Партик Тисл
2 : 3
31.10.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Партик Тисл
4 : 0
24.10.2026
Стенхаусмюир
Шотландия. Чемпионшип, 8 тур
Данфермлайн
1 : 1
20.10.2026
Партик Тисл
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Фирхилл
Новости команд
Все
Партик Тисл
Селтик
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Ювентус» справился с «Сельтой», «Бенфика» разгромила «Селтик»
15 октября
ШПЛ. Соперник «Зенита» по ЛЕ «Селтик» одержал волевую победу
2018.01.24 01:11
Автобус с фанатами «Рейнджерс» попал в ДТП, один болельщик погиб
2016.10.01 22:30
1
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Ювентус» справился с «Сельтой», «Бенфика» разгромила «Селтик»
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+