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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - АЗ Алкмаар
ПСВ - АЗ Алкмаар: обзор матча 12 августа 2017
ПСВ
12.08.2017, суббота, 19:30
Голландия. Эредивизие, 1 тур
3 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
31'
И. Лосано
48'
Г. Перейро
76'
М. ван Гинкел
18'
Д. Соуза
81'
В. Вегхорст (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - АЗ Алкмаар
90'
+2
Желтая карточка
М. Сентьенс
81'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
В. Вегхорст
79'
Желтая карточка
Р. Влаар
ГОЛ! 3:1!
М. ван Гинкел
76'
ГОЛ! 2:1!
Г. Перейро
Пас отдал
Д. Швааб
48'
39'
Желтая карточка
М. Вейинович
ГОЛ! 1:1!
И. Лосано
Пас отдал
Й. Хендрикс
31'
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Соуза
Пас отдал
В. Вегхорст
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
АЗ Алкмаар
2
Томас Оувеян
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
5
Марко Вейинович
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
ПСВ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
АЗ Алкмаар
3
Ренс ван Эйден
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
36
Дабни Соуза
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
4-1-2-3
41
Зут
4
Ариас
5
Швааб
77
Изима-Мирен
30
Бренет
20
Хендрикс
8
ван Гинкел
26
Перейро
34
Бергвейн
11
Лосано
9
Локадия
2-1-3-2-1
12
Влаар
2
Оувеян
8
ван Овереем
5
Вейинович
22
Свенссон
30
Вуйтенс
11
Джаханбакш
20
Тил
9
Вегхорст
Остались в запасе
ПСВ
АЗ Алкмаар
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
3
Ренс ван Эйден
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
36
Дабни Соуза
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Остались в запасе
3
Ренс ван Эйден
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
36
Дабни Соуза
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча ПСВ - АЗ Алкмаар
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
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