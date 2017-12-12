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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Боруссия М
Фрайбург - Боруссия М: обзор матча 12 декабря 2017
Фрайбург
12.12.2017, вторник, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Боруссия М
20'
Н. Петерсен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Боруссия М
71'
Желтая карточка
М. Кюизанс
63'
Желтая карточка
Д. Закария
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Петерсен
20'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
22
Йорик Раве
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
17
Лукас Кюблер
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
4
Венсан Сьерро
ЦП
18
Флориан Кат
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
21
Микаэль Кюизанс
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
4-1-2-3
1
Шволов
30
Гюнтер
2
Сеюнджу
4
Кох
15
Штенцель
27
Хефлер
22
Раве
19
Хаберер
33
Терраццино
18
Петерсен
11
Кляйнденст
4-2-3-1
1
Зоммер
28
Гинтер
5
Оксфорд
23
Вестергор
17
Вендт
6
Закария
23
Крамер
32
Грифо
13
Штиндль
9
Азар
18
Дрмич
Остались в запасе
Фрайбург
Боруссия М
17
Лукас Кюблер
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
12
Рафал Гикевич
ВР
4
Венсан Сьерро
ЦП
18
Флориан Кат
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
Главный тренер
Юлиан Шустер
21
Тобиас Зиппель
ВР
21
Микаэль Кюизанс
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
17
Лукас Кюблер
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
12
Рафал Гикевич
ВР
4
Венсан Сьерро
ЦП
18
Флориан Кат
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
21
Микаэль Кюизанс
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Фрайбург - Боруссия М
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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