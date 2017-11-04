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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Шальке-04
Фрайбург - Шальке-04: обзор матча 04 ноября 2017
Фрайбург
04.11.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Шальке-04
62'
Д. Калиджиури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Шальке-04
89'
Желтая карточка
Б. Стамбули
Желтая карточка
Ф. Кат
87'
62'
ГОЛ! 0:1!
Д. Калиджиури
Пас отдал
Г. Бургшталлер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Майк Франтц
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
7
Макс Майер
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
18
Флориан Кат
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
23
Коке
ПЗ
11
Фабиан Резе
ЛВ
18
Алессандро Шепф
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Брель Эмболо
ЦФ
3-1-3-1-1
1
Шволов
30
Гюнтер
4
Кох
15
Штенцель
27
Хефлер
8
Франтц
19
Хаберер
23
Шустер
67
Капустка
18
Петерсен
3-1-3-2
1
Ферманн
6
Керер
27
Налдо
5
Очипка
21
Стамбули
20
Калиджиури
7
Майер
22
Коноплянка
9
Ди Санто
9
Бургшталлер
Остались в запасе
Фрайбург
Шальке-04
17
Лукас Кюблер
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
18
Флориан Кат
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
11
Фабиан Резе
ЛВ
18
Алессандро Шепф
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
23
Коке
ПЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
17
Лукас Кюблер
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
18
Флориан Кат
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Остались в запасе
11
Фабиан Резе
ЛВ
18
Алессандро Шепф
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
23
Коке
ПЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Фрайбург - Шальке-04
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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