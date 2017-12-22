Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Брентфорд
Норвич Сити - Брентфорд: обзор матча 22 декабря 2017
Норвич Сити
22.12.2017, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 23 тур
1 : 2
Завершен
Брентфорд
90+1'
Н. Оливейра
36'
Л. Вибе
41'
Л. Вибе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Брентфорд
ГОЛ! 1:2!
Н. Оливейра
Пас отдал
К. Циммерманн
90'
+1
Желтая карточка
А. Притчард
79'
61'
Желтая карточка
Н. Мопе
58'
Желтая карточка
Р. Сойерс
41'
ГОЛ! 0:2!
Л. Вибе
Пас отдал
Р. Сойерс
36'
ГОЛ! 0:1!
Л. Вибе
Пас отдал
Р. Сойерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
23
Николас Йеннарис
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
16
Джошуа МакИкран
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
3-3-1-2
1
Ганн
4
Хэнли
5
Клозе
12
Пинту
6
Рид
10
Притчард
8
Вранчич
10
Мэддисон
23
Уоткинс
7
Оливейра
1-5-1-2
25
Бентли
6
Бьелланд
23
Йеннарис
18
Вудс
15
Мокоджо
14
Сойерс
26
Вибе
8
Джозефзун
5
Барбе
11
Уоткинс
Остались в запасе
Норвич Сити
Брентфорд
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
7
Серхи Каньос
ПВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
16
Джошуа МакИкран
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
7
Серхи Каньос
ПВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
16
Джошуа МакИкран
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Норвич Сити - Брентфорд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
Новости команд
Все
Норвич Сити
Брентфорд
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Сандерленда» и «Брентфорда» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Сандерленда» и «Брентфорда» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+