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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Ницца
Тулуза - Ницца: обзор матча 29 ноября 2017
Тулуза
29.11.2017, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 2
Завершен
Ницца
3'
А. Делор
80'
М. Балотелли (П)
90+2'
Б. Срарфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Ницца
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Б. Срарфи
Красная карточка
К. Амьен-Аду
80'
80'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Балотелли
Желтая карточка
Я. Каюзак
75'
58'
Желтая карточка
К. Жалле
48'
Желтая карточка
М. Ле Марша
40'
Вторая желтая
Данте
37'
Желтая карточка
Данте
Желтая карточка
Ф. Мубандже
29'
Желтая карточка
М. Градель
29'
ГОЛ! 1:0!
А. Делор
Пас отдал
А. Бли
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
18
Янник Каюзак
ОП
11
Ола Тойвонен
ЦП
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
4-1-3-2
40
Лафон
6
Жульен
29
Мубандже
6
Диоп
98
Амьен-Аду
29
Бли
10
Дурмаз
14
Бодигер
10
Градель
10
Жан
9
Делор
4-5-1
44
Бенитес
2
Суке
4
Данте
13
Жалле
23
Ле Марша
6
Вальтер
61
Тамез
14
Сери
26
Косьелло
33
Лис-Мелу
45
Балотелли
Остались в запасе
Тулуза
Ницца
22
Клеман Мишелен
ПЗ
4
Иссиага Силла
ЛЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
11
Ола Тойвонен
ЦП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
19
Бассем Срарфи
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
22
Клеман Мишелен
ПЗ
4
Иссиага Силла
ЛЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
11
Ола Тойвонен
ЦП
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Тулуза - Ницца
4
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
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