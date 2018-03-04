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Орхус - Копенгаген

04.03.2018, Воскресенье, 18:00 мск Орхус, стадион НРГИ Парк Дания. Суперлига, 24 тур Орхус - Копенгаген
Дания. Суперлига (2017/2018)
13 тур
22 октября, воскресенье 19:00 Копенгаген 4:0 Орхус
Дания. Суперлига (2016/2017)
21 тур
11 декабря, воскресенье 18:00 Орхус 0:1 Копенгаген
11 тур
24 сентября, суббота 16:30 Копенгаген 2:0 Орхус
Дания. Суперлига (2015/2016)
33 тур
29 мая, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:1 Орхус
20 тур
6 марта, воскресенье 20:00 Орхус 0:0 Копенгаген
6 тур
23 августа, воскресенье 19:00 Копенгаген 2:2 Орхус
Дания. Суперлига (2013/2014)
26 тур
13 апреля, воскресенье 19:00 Копенгаген 1:0 Орхус
19 тур
23 февраля, воскресенье 20:00 Орхус 1:1 Копенгаген
5 тур
18 августа, воскресенье 21:00 Копенгаген 1:1 Орхус
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
29 тур
28 апреля, воскресенье 21:00 Копенгаген 0:0 Орхус
15 тур
4 ноября, воскресенье 22:00 Орхус 0:2 Копенгаген
5 тур
12 августа, воскресенье 21:00 Копенгаген 3:0 Орхус
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
25 тур
9 апреля, понедельник 20:00 Орхус 0:0 Копенгаген
18 тур
4 декабря, воскресенье 21:00 Копенгаген 0:0 Орхус
11 тур
2 октября, воскресенье 20:00 Копенгаген 1:1 Орхус
Чемпионат Дании (2009/2010)
23 тур
28 марта, воскресенье 18:00 Орхус 0:0 Копенгаген
19 тур
7 марта, воскресенье 18:00 Копенгаген 5:0 Орхус
5 тур
15 августа, суббота 17:00 Копенгаген 0:1 Орхус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 27 9 7 11 34:32 +2 34
2. Сендерийск 27 8 7 12 37:36 +1 31
3. Брондбю 26 18 6 2 58:24 +34 60
4. Мидтьюлланд 26 19 3 4 60:29 +31 60
5. Нордшелланд 26 15 5 6 62:41 +21 50
6. Копенгаген 26 13 5 8 50:33 +17 44
7. Ольборг 26 8 12 6 28:27 +1 36
8. Хорсенс 26 7 14 5 32:34 -2 35
9. Хобро 26 8 8 10 33:33 0 32
10. Орхус 26 7 8 11 23:36 -13 29
11. Силькеборг 26 8 4 14 32:49 -17 28
12. Люнгбю 26 4 9 13 31:53 -22 21
13. Рандерс 26 4 8 14 23:46 -23 20
14. Хельсингор 26 6 2 18 22:52 -30 20
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