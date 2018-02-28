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Хобро - Копенгаген

28.02.2018, Среда, 22:00 мск Хобро, стадион ДС Арена Дания. Суперлига, 23 тур Хобро - Копенгаген
Дания. Суперлига (2017/2018)
3 тур
29 июля, суббота 19:00 Копенгаген 0:0 Хобро
Дания. Суперлига (2015/2016)
31 тур
22 мая, воскресенье 17:00 Хобро 4:2 Копенгаген
12 тур
18 октября, воскресенье 19:00 Копенгаген 3:1 Хобро
9 тур
20 сентября, воскресенье 17:00 Копенгаген 1:0 Хобро
Дания. Суперлига (2014/2015)
33 тур
7 июня, воскресенье 17:00 Копенгаген 1:0 Хобро
12 тур
26 октября, воскресенье 19:00 Хобро 0:2 Копенгаген
4 тур
10 августа, воскресенье 19:00 Копенгаген 0:3 Хобро
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 27 9 7 11 34:32 +2 34
2. Сендерийск 27 8 7 12 37:36 +1 31
3. Брондбю 26 18 6 2 58:24 +34 60
4. Мидтьюлланд 26 19 3 4 60:29 +31 60
5. Нордшелланд 26 15 5 6 62:41 +21 50
6. Копенгаген 26 13 5 8 50:33 +17 44
7. Ольборг 26 8 12 6 28:27 +1 36
8. Хорсенс 26 7 14 5 32:34 -2 35
9. Хобро 26 8 8 10 33:33 0 32
10. Орхус 26 7 8 11 23:36 -13 29
11. Силькеборг 26 8 4 14 32:49 -17 28
12. Люнгбю 26 4 9 13 31:53 -22 21
13. Рандерс 26 4 8 14 23:46 -23 20
14. Хельсингор 26 6 2 18 22:52 -30 20
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