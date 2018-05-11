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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Динамо Бр - Торпедо
Динамо Бр - Торпедо: обзор матча 11 мая 2018
Динамо Бр
11.05.2018, пятница, 18:00
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
0 : 0
Завершен
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Матчи команд
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
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Динамо Бр
Торпедо
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
09:40
Канчельскис пригрозил после ухода из брянского «Динамо»: «Мы еще пообщаемся по-мужски»
00:16
3
Мажич признал свою ошибку в связи с делом «Торпедо» – он верил в добросовестность судей
Вчера, 16:57
1
Канчельскис – об увольнении из клуба Второй лиги: «Чуть-чуть не успел в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 16:22
6
Судья РПЛ Танашев дал показания по делу о попытке подкупа со стороны «Торпедо»
Вчера, 13:34
5
Канчельскис пригрозил после ухода из брянского «Динамо»: «Мы еще пообщаемся по-мужски»
00:16
3
Канчельскис – об увольнении из клуба Второй лиги: «Чуть-чуть не успел в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 16:22
6
Канчельскис уволился из клуба Второй лиги
Вчера, 11:53
7
Канчельскис готов возглавить «Локомотив»: «Живу недалеко от стадиона»
15 ноября
1
Канчельскис удивлен происходящим в клубе РПЛ: «Зачем эта мышиная возня?»
14 ноября
2
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
09:40
Мажич признал свою ошибку в связи с делом «Торпедо» – он верил в добросовестность судей
Вчера, 16:57
1
Судья РПЛ Танашев дал показания по делу о попытке подкупа со стороны «Торпедо»
Вчера, 13:34
5
Только один судья отказался брать взятку от «Торпедо»
18 ноября
21
«Торпедо» вернуло легенду клуба
17 ноября
1
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