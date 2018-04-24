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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Калуга - Торпедо
Калуга - Торпедо: обзор матча 24 апреля 2018
Калуга
24.04.2018, вторник, 18:30
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 18 тур
1 : 2
Завершен
Торпедо
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