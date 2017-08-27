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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Динамо Бр - Ротор (мол)
Динамо Бр - Ротор (мол): обзор матча 27 августа 2017
Динамо Бр
27.08.2017, воскресенье, 18:00
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 6 тур
3 : 0
Завершен
Ротор (мол)
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Статистика матча Динамо Бр - Ротор (мол)
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Матчи команд
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
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3 : 1
08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
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Россия. Молодежное первенство, 10 тур
Ротор (мол)
0 : 0
27.05.2021
Урал (мол)
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Акрон - Академия им. Коноплева
3 : 6
23.05.2021
Ротор (мол)
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Химки (мол)
1 : 2
19.05.2021
Ротор (мол)
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Ротор (мол)
4 : 1
12.05.2021
Мастер-Сатурн
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Ротор (мол)
2 : 0
05.05.2021
Уфа (мол)
Информация о матче
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