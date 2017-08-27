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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Шахтер
Верес - Шахтер: обзор матча 27 августа 2017
Верес
27.08.2017, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Шахтер
2'
В. Федорчук
55'
Марлос
88'
Дентиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верес - Шахтер
90'
+6
Желтая карточка
Тайсон
88'
ГОЛ! 1:2!
Дентиньо
81'
Желтая карточка
Фред
66'
Желтая карточка
Марлос
55'
ГОЛ! 1:1!
Марлос
ГОЛ! 1:0!
В. Федорчук
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
30
Сергей Симинин
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Валерий Федорчук
ЦП
14
Василий Кобин
ЦП
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
10
Марлос
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Шахтер
30
Никита Шевченко
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
17
Максим Малышев
ОП
31
Дентиньо
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
3-2-1
30
Симинин
32
Ищенко
3
Адамюк
5
Федорчук
14
Кобин
7
Сергийчук
4-1-1-3-1
30
Пятов
44
Ракицкий
33
Срна
27
Кривцов
31
Исмаили
27
Степаненко
7
Фред
10
Марлос
21
Коваленко
11
Бернард
14
Феррейра
Остались в запасе
Верес
Шахтер
Главный тренер
Сергей Лавриненко
31
Дентиньо
ЦФ
7
Иван Петряк
ЛВ
30
Никита Шевченко
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
17
Максим Малышев
ОП
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
7
Иван Петряк
ЛВ
30
Никита Шевченко
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
17
Максим Малышев
ОП
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Верес - Шахтер
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
- : -
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Верес
0 : 3
09.10.2026
Шахтер
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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