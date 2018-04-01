Введите ваш ник на сайте

Маттерсбург - Рапид

01.04.2018, Воскресенье, 17:30 мск Маттерсбург, стадион Паппелстадион Австрия. Бундеслига, 28 тур Маттерсбург - Рапид
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
19 тур
9 декабря, суббота 18:00 Рапид 2:2 Маттерсбург
10 тур
30 сентября, суббота 19:30 Маттерсбург 0:1 Рапид
1 тур
22 июля, суббота 17:00 Рапид 2:2 Маттерсбург
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
35 тур
25 мая, четверг 17:30 Маттерсбург 1:3 Рапид
26 тур
18 марта, суббота 18:00 Рапид 1:1 Маттерсбург
17 тур
30 ноября, среда 22:30 Маттерсбург 1:1 Рапид
8 тур
18 сентября, воскресенье 20:00 Рапид 3:0 Маттерсбург
Австрия. Бундеслига (2015/2016)
34 тур
8 мая, воскресенье 17:30 Маттерсбург 0:2 Рапид
25 тур
2 марта, среда 20:30 Рапид 3:0 Маттерсбург
16 тур
21 ноября, суббота 20:30 Маттерсбург 1:6 Рапид
7 тур
29 августа, суббота 19:30 Рапид 2:4 Маттерсбург
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
34 тур
18 мая, суббота 20:30 Маттерсбург 2:0 Рапид
25 тур
9 марта, суббота 21:30 Рапид 2:2 Маттерсбург
16 тур
17 ноября, суббота 21:30 Маттерсбург 0:3 Рапид
7 тур
2 сентября, воскресенье 18:00 Рапид 3:0 Маттерсбург
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
34 тур
10 мая, четверг 22:30 Маттерсбург 0:1 Рапид
25 тур
17 марта, суббота 21:30 Рапид 1:1 Маттерсбург
16 тур
26 ноября, суббота 21:30 Маттерсбург 1:2 Рапид
7 тур
10 сентября, суббота 20:30 Рапид 1:1 Маттерсбург
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
33 тур
11 мая, среда 22:30 Рапид 0:0 Маттерсбург
23 тур
1 марта, вторник 20:30 Маттерсбург 1:0 Рапид
15 тур
13 ноября, суббота 20:30 Маттерсбург 2:2 Рапид
5 тур
22 августа, воскресенье 18:00 Рапид 2:0 Маттерсбург
Чемпионат Австрии (2009/2010)
36 тур
13 мая, четверг 18:00 Маттерсбург 1:3 Рапид
26 тур
23 марта, вторник 22:30 Рапид 3:0 Маттерсбург
12 тур
25 октября, воскресенье 20:00 Рапид 4:0 Маттерсбург
2 тур
26 июля, воскресенье 19:00 Маттерсбург 2:1 Рапид
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 25 8 3 81:29 +52 83
2. Штурм 36 22 4 10 68:45 +23 70
3. Рапид В 36 17 11 8 68:43 +25 62
4. ЛАСК 36 17 6 13 49:41 +8 57
5. Адмира 36 15 6 15 59:66 -7 51
6. Маттерсбург 36 12 10 14 50:56 -6 46
7. Аустрия В 36 12 7 17 51:55 -4 43
8. Альтах 36 10 8 18 35:51 -16 38
9. Вольфсберг 36 8 9 19 31:57 -26 33
10. Санкт-Пельтен 36 5 5 26 28:77 -49 20
...
  • Читайте нас: 