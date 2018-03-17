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ЛАСК - Маттерсбург

17.03.2018, Суббота, 20:30 мск Линц, стадион Линцер Гугл Австрия. Бундеслига, 27 тур ЛАСК - Маттерсбург
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
18 тур
2 декабря, суббота 20:30 Маттерсбург 1:0 ЛАСК
9 тур
23 сентября, суббота 19:30 ЛАСК 2:2 Маттерсбург
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
30 тур
23 апреля, суббота 20:30 Маттерсбург 1:1 ЛАСК
20 тур
12 февраля, суббота 20:30 ЛАСК 0:1 Маттерсбург
10 тур
2 октября, суббота 20:30 ЛАСК 0:1 Маттерсбург
9 тур
25 сентября, суббота 20:30 Маттерсбург 3:3 ЛАСК
Чемпионат Австрии (2009/2010)
35 тур
9 мая, воскресенье 18:00 ЛАСК 2:0 Маттерсбург
25 тур
20 марта, суббота 20:00 Маттерсбург 2:1 ЛАСК
11 тур
17 октября, суббота 20:00 Маттерсбург 3:2 ЛАСК
1 тур
18 июля, суббота 19:30 ЛАСК 4:0 Маттерсбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 25 8 3 81:29 +52 83
2. Штурм 36 22 4 10 68:45 +23 70
3. Рапид В 36 17 11 8 68:43 +25 62
4. ЛАСК 36 17 6 13 49:41 +8 57
5. Адмира 36 15 6 15 59:66 -7 51
6. Маттерсбург 36 12 10 14 50:56 -6 46
7. Аустрия В 36 12 7 17 51:55 -4 43
8. Альтах 36 10 8 18 35:51 -16 38
9. Вольфсберг 36 8 9 19 31:57 -26 33
10. Санкт-Пельтен 36 5 5 26 28:77 -49 20
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