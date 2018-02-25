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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Зальцбург
Штурм - Зальцбург: обзор матча 25 февраля 2018
Штурм
25.02.2018, воскресенье, 18:30
Австрия. Бундеслига, 24 тур
2 : 4
Завершен
Зальцбург
37'
С. Хирлендер
45'
М. Даббур
57'
М. Даббур
73'
Ф. Гульбрандсен
84'
Ф. Гульбрандсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - Зальцбург
84'
ГОЛ! 1:4!
Ф. Гульбрандсен
Пас отдал
Х. Вольф
Вторая желтая
К. Шульц
82'
73'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Гульбрандсен
Пас отдал
С. Ляйнер
62'
Желтая карточка
Ф. Гульбрандсен
57'
ГОЛ! 1:2!
М. Даббур
Пас отдал
Д. Самассеку
Желтая карточка
К. Шульц
45'
45'
ГОЛ! 1:1!
М. Даббур
Пас отдал
Ф. Гульбрандсен
39'
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
ГОЛ! 1:0!
С. Хирлендер
37'
Желтая карточка
Т. Шраммель
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
4
Томас Шраммель
ЦЗ
23
Лукаш Шпендльхофер
ЦЗ
44
Петер Зули
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
Главный тренер
Фабио Инголич
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Штурм
89
Якоб Яншер
ЦП
34
Брайт Эдомвоньи
ЦФ
19
Дени Алар
ЦФ
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
7
Такуми Минамино
ЛВ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
3-2
19
Шульц
4
Шраммель
23
Шпендльхофер
44
Зули
25
Хирлендер
4-1-2-1-2
33
Вальке
22
Ляйнер
5
Рамальо
15
Чалета-Цар
17
Ульмер
18
Самассеку
23
Бериша
10
Ябо
17
Вольф
9
Даббур
8
Гульбрандсен
Остались в запасе
Штурм
Зальцбург
89
Якоб Яншер
ЦП
34
Брайт Эдомвоньи
ЦФ
19
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Фабио Инголич
23
Чикан Станкович
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
7
Такуми Минамино
ЛВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Остались в запасе
89
Якоб Яншер
ЦП
34
Брайт Эдомвоньи
ЦФ
19
Дени Алар
ЦФ
Остались в запасе
23
Чикан Станкович
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
7
Такуми Минамино
ЛВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Фабио Инголич
Статистика матча Штурм - Зальцбург
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
- : -
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
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Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
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