Зальцбург - Адмира

|12 тур
|22 октября, воскресенье
|15:00
|Адмира
|1:1
|Зальцбург
|3 тур
|5 августа, суббота
|19:30
|Зальцбург
|5:1
|Адмира
|12 тур
|22 октября, воскресенье
|15:00
|Адмира
|1:1
|Зальцбург
|3 тур
|5 августа, суббота
|19:30
|Зальцбург
|5:1
|Адмира
|34 тур
|20 мая, суббота
|19:30
|Зальцбург
|2:0
|Адмира
|25 тур
|11 марта, суббота
|20:30
|Адмира
|1:1
|Зальцбург
|16 тур
|27 ноября, воскресенье
|18:30
|Зальцбург
|0:1
|Адмира
|7 тур
|11 сентября, воскресенье
|17:30
|Адмира
|0:4
|Зальцбург
|30 тур
|10 апреля, воскресенье
|17:30
|Зальцбург
|1:0
|Адмира
|21 тур
|7 февраля, воскресенье
|18:30
|Адмира
|1:2
|Зальцбург
|12 тур
|17 октября, суббота
|17:00
|Зальцбург
|8:0
|Адмира
|3 тур
|8 августа, суббота
|19:30
|Адмира
|2:2
|Зальцбург
|32 тур
|9 мая, суббота
|19:30
|Зальцбург
|4:0
|Адмира
|23 тур
|4 марта, среда
|21:00
|Адмира
|1:4
|Зальцбург
|14 тур
|1 ноября, суббота
|20:30
|Зальцбург
|2:0
|Адмира
|5 тур
|16 августа, суббота
|18:30
|Адмира
|0:3
|Зальцбург
|33 тур
|19 апреля, суббота
|21:00
|Адмира
|2:3
|Зальцбург
|24 тур
|23 февраля, воскресенье
|19:30
|Зальцбург
|6:1
|Адмира
|15 тур
|10 ноября, воскресенье
|22:00
|Адмира
|3:1
|Зальцбург
|6 тур
|25 августа, воскресенье
|21:00
|Зальцбург
|1:0
|Адмира
|32 тур
|4 мая, суббота
|20:30
|Зальцбург
|2:1
|Адмира
|23 тур
|13 марта, среда
|21:30
|Адмира
|1:1
|Зальцбург
|14 тур
|3 ноября, суббота
|21:30
|Зальцбург
|5:0
|Адмира
|5 тур
|18 августа, суббота
|20:30
|Адмира
|4:4
|Зальцбург
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|36
|25
|8
|3
|81:29
|+52
|83
|2.
|Штурм
|36
|22
|4
|10
|68:45
|+23
|70
|3.
|Рапид В
|36
|17
|11
|8
|68:43
|+25
|62
|4.
|ЛАСК
|36
|17
|6
|13
|49:41
|+8
|57
|5.
|Адмира
|36
|15
|6
|15
|59:66
|-7
|51
|6.
|Маттерсбург
|36
|12
|10
|14
|50:56
|-6
|46
|7.
|Аустрия В
|36
|12
|7
|17
|51:55
|-4
|43
|8.
|Альтах
|36
|10
|8
|18
|35:51
|-16
|38
|9.
|Вольфсберг
|36
|8
|9
|19
|31:57
|-26
|33
|10.
|Санкт-Пельтен
|36
|5
|5
|26
|28:77
|-49
|20