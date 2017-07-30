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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Чикаго Файр
Канзаc Сити - Чикаго Файр: обзор матча 30 июля 2017
Канзаc Сити
30.07.2017, воскресенье, 03:00
США. МЛС, Общий этап
3 : 2
Завершен
Чикаго Файр
45+1'
Б. Фейлхабер
28'
М. Бислер (АГ)
78'
Д. Аккам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Канзаc Сити - Чикаго Файр
78'
ГОЛ! 1:2!
Д. Аккам
ГОЛ! 1:1!
Б. Фейлхабер
45'
+1
28'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Бислер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Тимоти Мелия
ВР
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
3
Айк Опара
ЦЗ
15
Сет Синович
ЦЗ
8
Грэм Зуси
ЦП
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
Главный тренер
Питер Вермес
Чикаго Файр
33
Жоао Мейра
ЦЗ
2
Йохан Каппельхоф
ЦЗ
13
Дакс МакКарти
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
11
Неманья Николич
ЦФ
8
Майкл де Лиув
ЦФ
21
Луис Солиньяк
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Канзаc Сити
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
94
Джимми Медранда
ЦП
Чикаго Файр
36
Майкл Харрингтон
ЦЗ
27
Джонатан Кэмпбелл
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
11
Дэвид Аккам
ЦП
3-3
29
Мелия
5
Бислер
3
Опара
15
Синович
8
Зуси
10
Фейлхабер
15
Эспиноза
2-3-3
33
Мейра
2
Каппельхоф
13
МакКарти
31
Швайнштайгер
8
Полстер
21
Солиньяк
8
де Лиув
11
Николич
Остались в запасе
Канзаc Сити
Чикаго Файр
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
94
Джимми Медранда
ЦП
Главный тренер
Питер Вермес
36
Майкл Харрингтон
ЦЗ
27
Джонатан Кэмпбелл
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
11
Дэвид Аккам
ЦП
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
94
Джимми Медранда
ЦП
Остались в запасе
36
Майкл Харрингтон
ЦЗ
27
Джонатан Кэмпбелл
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
11
Дэвид Аккам
ЦП
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Канзаc Сити - Чикаго Файр
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
- : -
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
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