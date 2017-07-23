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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Велес - Торпедо
Велес - Торпедо: обзор матча 23 июля 2017
Велес
23.07.2017, воскресенье, 17:00
Россия. Кубок, 1/128 финала
0 : 1
Завершен
Торпедо
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Велес - Торпедо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
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