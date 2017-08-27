Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Бернли
Тоттенхэм - Бернли: обзор матча 27 августа 2017
Тоттенхэм
27.08.2017, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Бернли
49'
Д. Алли
90+2'
К. Вуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Бернли
Замена
Д. Санчес
️️️️
М. Дембеле
90'
+3
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
К. Вуд
Пас отдал
Р. Брэди
Замена
Г. Уинкс
️️️️
К. Эриксен
88'
81'
Замена
Э. Вествуд
️️️️
С. Дефур
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Х. Сон
70'
57'
Замена
Э. Барнс
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
57'
Замена
К. Вуд
️️️️
С. Воукс
ГОЛ! 1:0!
Д. Алли
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Бернли
22
Том Хитон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
16
Стивен Дефур
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
24
Крис Лонг
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Льорис
15
Дайер
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
4
Дэвис
2
Триппьер
8
Дембеле
7
Сон
8
Алли
24
Эриксен
9
Кейн
3-5-1-1
22
Хитон
38
Лоутон
6
Тарковски
15
Ми
7
Гудмундссон
37
Эрфилд
4
Корк
3
Уорд
11
Брэди
16
Дефур
19
Воукс
8
Дембеле
6
Санчес
6
Санчес
8
Дембеле
7
Сон
17
Сиссоко
17
Сиссоко
7
Сон
24
Эриксен
4
Уинкс
4
Уинкс
24
Эриксен
16
Дефур
8
Вествуд
8
Вествуд
16
Дефур
7
Гудмундссон
35
Барнс
35
Барнс
7
Гудмундссон
19
Воукс
9
Вуд
9
Вуд
19
Воукс
Остались в запасе
Тоттенхэм
Бернли
13
Михел Ворм
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
24
Крис Лонг
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Остались в запасе
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
24
Крис Лонг
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Тоттенхэм - Бернли
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Бернли
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
15 ноября
1
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
14 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
15 ноября
1
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
14 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+