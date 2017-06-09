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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор - Венесуэла
Эквадор - Венесуэла: обзор матча 09 июня 2017
Эквадор
09.06.2017, пятница, 03:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Венесуэла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Эквадор - Венесуэла
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
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01.07.2026
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25.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
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Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
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2 : 1
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