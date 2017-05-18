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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Партик Тисл - Селтик
Партик Тисл - Селтик: обзор матча 18 мая 2017
Партик Тисл
18.05.2017, четверг, 21:45
Шотландия. Плей-офф, группа A, 4 тур
0 : 5
Завершен
Селтик
18'
Л. Гриффитс (П)
26'
Т. Рогич
41'
П. Робертс
82'
К. МакГрегор
84'
П. Робертс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Партик Тисл - Селтик
84'
ГОЛ! 0:5!
П. Робертс
82'
ГОЛ! 0:4!
К. МакГрегор
70'
Замена
Н. Биттон
️️️️
Д. Форрест
63'
Замена
С. Синклейр
️️️️
Л. Гриффитс
63'
Замена
К. Туре
️️️️
Д. Боята
Замена
Р. Эдвардс
️️️️
А. Осман
45'
41'
ГОЛ! 0:3!
П. Робертс
26'
ГОЛ! 0:2!
Т. Рогич
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Гриффитс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партик Тисл
1
Томаш Черны
ВР
5
Каллум Бус
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
11
Стивен Лоулесс
ЦП
7
Дэвид Амоо
ПП
6
Абдул Осман
ПП
9
Крис Дулан
ЦФ
14
Кристи Эллиот
ЦФ
Главный тренер
Крис Дулан
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
42
Каллум МакГрегор
ЛП
16
Патрик Робертс
ЦП
7
Том Рогич
АП
8
Скотт Браун
ПП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Партик Тисл
34
Найл Киоун
ЦЗ
19
Райан Эдвардс
ЦП
Селтик
26
Логан Бэйлли
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
2-3-2
1
Черны
5
Бус
6
Линдсэй
7
Амоо
11
Лоулесс
6
Осман
14
Эллиот
9
Дулан
4-3-2-1
1
Гордон
2
Гамбоа
28
Боята
28
Святченко
3
Исагирре
8
Браун
16
Робертс
42
МакГрегор
49
Форрест
7
Рогич
29
Гриффитс
6
Осман
19
Эдвардс
19
Эдвардс
6
Осман
28
Боята
2
Туре
2
Туре
28
Боята
49
Форрест
55
Биттон
55
Биттон
49
Форрест
29
Гриффитс
7
Синклейр
7
Синклейр
29
Гриффитс
Остались в запасе
Партик Тисл
Селтик
34
Найл Киоун
ЦЗ
Главный тренер
Крис Дулан
26
Логан Бэйлли
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
8
Эбуэ Куасси
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
34
Найл Киоун
ЦЗ
Остались в запасе
26
Логан Бэйлли
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
8
Эбуэ Куасси
ЦП
Главный тренер
Крис Дулан
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Партик Тисл - Селтик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Рэйт Роверс
- : -
21.11.2026
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Партик Тисл
3 : 2
14.11.2026
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк
0 : 1
07.11.2026
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Партик Тисл
2 : 3
31.10.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Партик Тисл
4 : 0
24.10.2026
Стенхаусмюир
Шотландия. Чемпионшип, 8 тур
Данфермлайн
1 : 1
20.10.2026
Партик Тисл
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
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