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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Краснодар
Урал - Краснодар: обзор матча 13 мая 2017
Урал
13.05.2017, суббота, 12:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар
Матч
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Статистика матча Урал - Краснодар
3
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0
0
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3
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
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Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
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