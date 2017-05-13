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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Сент-Труйден
Юнион СЖ - Сент-Труйден: обзор матча 13 мая 2017
Юнион СЖ
13.05.2017, суббота, 21:00
Бельгия. Плей-офф, 8 тур
1 : 4
Завершен
Сент-Труйден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Юнион СЖ - Сент-Труйден
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
- : -
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
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1 : 2
05.11.2026
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25.10.2026
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22.10.2026
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Сент-Труйден
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Шарлеруа
- : -
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
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