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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Канзаc Сити
Даллас - Канзаc Сити: обзор матча 23 апреля 2017
Даллас
23.04.2017, воскресенье, 03:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 0
Завершен
Канзаc Сити
77'
М. Фигероа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Даллас - Канзаc Сити
Замена
В. Ульоа
️️️️
Х. Моралес
85'
ГОЛ! 1:0!
М. Фигероа
77'
72'
Замена
С. Мустивар
️️️️
Б. Фейлхабер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
44
Джесс Гонсалес
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
24
Мэтт Хеджес
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЛП
11
Хавьер Моралес
АП
3
Келлин Акоста
ПП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Канзаc Сити
29
Тимоти Мелия
ВР
15
Сет Синович
ЦЗ
3
Айк Опара
ЦЗ
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
10
Бенни Фейлхабер
ЛП
8
Грэм Зуси
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ПП
94
Джимми Медранда
ЛФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Даллас
14
Атиба Харрис
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
24
Райан Холлингшид
ЦП
Канзаc Сити
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
93
Сони Мустивар
ЦП
3-2-1-2
44
Гонсалес
3
Фигероа
25
Циммерман
24
Хеджес
11
Груэсо
3
Акоста
11
Моралес
37
Уррути
13
Акинделе
3-3-2
29
Мелия
15
Синович
3
Опара
5
Бислер
15
Эспиноза
8
Зуси
10
Фейлхабер
14
Дуайер
94
Медранда
11
Моралес
13
Ульоа
13
Ульоа
11
Моралес
10
Фейлхабер
93
Мустивар
93
Мустивар
10
Фейлхабер
Остались в запасе
Даллас
Канзаc Сити
14
Атиба Харрис
ЦП
24
Райан Холлингшид
ЦП
Главный тренер
Нико Эстевес
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
14
Атиба Харрис
ЦП
24
Райан Холлингшид
ЦП
Остались в запасе
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
Главный тренер
Нико Эстевес
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Даллас - Канзаc Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
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