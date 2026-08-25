«Спартак» включил трек Канье Уэста в ролик о победе над «Зенитом»

Пресс-служба «Спартака» подготовила 15-минутное видео по итогам выигранного матча пятого тура РПЛ против «Зенита».

Красно-белые победили дома со счетом 2:0.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча на «Лукойл Арене».

Его видеообзор можно посмотреть здесь.

«Спартак» поднялся на 2-е место в таблице чемпионата, «Зенит» занимает 4-ю строчку.

Москвичи решили потроллить принципиального соперника, включив в ролик песню Канье Уэста.

Они использовали трек No Church In The Wild в исполнении Йе и Jay-Z при участии The-Dream и Фрэнка Оушена.

Два октябрьских концерта Канье Уэста на «Газпром Арене» отменили на следующий день после поражения «Зенита» от «Спартака».