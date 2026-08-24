«Лукойл Арена» напомнила о победе «Спартака» над «Зенитом» с отсылкой к концерту Канье Уэста

В соцсетях «Лукойл Арены» появилась реакция на отмену концертов Канье Уэста на «Газпром Арене» 10 и 11 октября.

Пресс-служба стадиона опубликовала картинку, на которой изображен американский рэпер. Под его ногами – модель Земли, на которой вся Россия раскрашена в красный цвет.

«Россия – красно-белая! Гарантированно топовые шоу – только на «Лукойл Арене», – говорится в публикации, которая напоминает о воскресной победе «Спартака» над «Зенитом» в пятом туре РПЛ.