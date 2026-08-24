Семак сказал, что решило исход матча со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о причинах поражения команды в гостевом матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).

– Вы много лет подряд играете со «Спартаком». Можно ли сказать, что красно-белые в этом состоянии – самый сильный из всех вариантов, которые вы встречали?

– Сложно сказать. Много было хороших моментов, когда тот же Станкович приходил, и был период, когда команда смотрелась очень прилично. Посмотрим на дистанции. На сегодняшний день команда играет хорошо. А что будет дальше, посмотрим.

– По сегодняшнему матчу есть ли у вас претензии к команде? Или уровень и сила соперника были такими, что вам было сложно что-то противопоставить?

– Второй тайм хороший был в нашем исполнении. И с точки зрения движения, и моменты, которые были на стандартных положениях, тоже были хорошими. Тот же удар Кевина Андраде, который бил с хорошей позиции. Но сегодня «Спартак» забил со стандарта, а мы не смогли забить со стандарта. Мы били – блокировали, там не успели заблокировать игрока. Вот эти моменты решили исход матча, если брать ход встречи.

– Сергей Богданович, вы сказали, что второй тайм был хорошим, но всe-таки второй тайм был при счете 0:2, и «Спартак», скажем, забил два, а потом оборонял эти мячи. Потому что действовал уже больше по игре.

Вы знаете психологию: 2:0, то есть не лететь вперед, не оголять тылы, поэтому было, конечно, «Зениту» играть проще. Но по первому тайму – понимаю, что вы сейчас не будете конкретных игроков критиковать, но чем вы были недовольны по первому тайму? Потому что у «Спартака» движение было лучше, игра шла лучше в первые 45 минут.

– В целом у нас, думаю, со знаком «плюс» по первому тайму выделить сложно было кого-то. Есть несколько человек, которые смотрелись, может, чуть получше, но в целом большинство футболистов играли ниже своих возможностей. Кто-то много ошибался, двигался нормально, кому-то не хватало именно в плане движения, в этом компоненте.

Но в целом первый тайм вряд ли можно кому-то в зачет со знаком «плюс» поставить. Второй лучше, на мой взгляд.