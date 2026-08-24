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Семак сказал, что решило исход матча со «Спартаком»

24 августа, 12:06
14

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о причинах поражения команды в гостевом матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).

– Вы много лет подряд играете со «Спартаком». Можно ли сказать, что красно-белые в этом состоянии – самый сильный из всех вариантов, которые вы встречали?

– Сложно сказать. Много было хороших моментов, когда тот же Станкович приходил, и был период, когда команда смотрелась очень прилично. Посмотрим на дистанции. На сегодняшний день команда играет хорошо. А что будет дальше, посмотрим.

– По сегодняшнему матчу есть ли у вас претензии к команде? Или уровень и сила соперника были такими, что вам было сложно что-то противопоставить?

– Второй тайм хороший был в нашем исполнении. И с точки зрения движения, и моменты, которые были на стандартных положениях, тоже были хорошими. Тот же удар Кевина Андраде, который бил с хорошей позиции. Но сегодня «Спартак» забил со стандарта, а мы не смогли забить со стандарта. Мы били – блокировали, там не успели заблокировать игрока. Вот эти моменты решили исход матча, если брать ход встречи.

– Сергей Богданович, вы сказали, что второй тайм был хорошим, но всe-таки второй тайм был при счете 0:2, и «Спартак», скажем, забил два, а потом оборонял эти мячи. Потому что действовал уже больше по игре.

Вы знаете психологию: 2:0, то есть не лететь вперед, не оголять тылы, поэтому было, конечно, «Зениту» играть проще. Но по первому тайму – понимаю, что вы сейчас не будете конкретных игроков критиковать, но чем вы были недовольны по первому тайму? Потому что у «Спартака» движение было лучше, игра шла лучше в первые 45 минут.

– В целом у нас, думаю, со знаком «плюс» по первому тайму выделить сложно было кого-то. Есть несколько человек, которые смотрелись, может, чуть получше, но в целом большинство футболистов играли ниже своих возможностей. Кто-то много ошибался, двигался нормально, кому-то не хватало именно в плане движения, в этом компоненте.

Но в целом первый тайм вряд ли можно кому-то в зачет со знаком «плюс» поставить. Второй лучше, на мой взгляд.

  • У «Спартака» отличился Роман Зобнин на 38-й минуте, еще один мяч забил в свои ворота полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос на 15-й.
  • Москвичи вышли на 2-е место в РПЛ с 12 очками после 5 туров. Питерцы идут 4-ми с 9 баллами.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Семак Сергей
Комментарии (14)
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paracetamol
1787563794
Исход матча со «Спартаком» решила твой глупость и некомпетентность. Пора валить!
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БАЗАРА НЕТ
1787564532
А родине проиграл , другие игры как попало Канай редиска позорная!! Баласт это вы с Тимощуком
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VPERDIV SPARTAK
1787564695
Брехня, Семак днище
Ответить
...уефан
1787564878
...заходит после игры Семак в пустую раздевалку. Там в слезах один только Алип. "А где все?" - спрашивает тренер. "Приходила Гестапа-(Миллер), шибко ругалась, однако, тебя искала!" - мычал сквозь сопли Алип...
Ответить
andrei-sarap-yandex
1787566428
СЕМАК превратил ЗЕНИТ В УФА или АМКАР.СЕМАК-ПРИЧИНА
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zigbert
1787567086
Надо было отрабатывать их на тренировке а так получается... "не раскрыли в матче карты, Подвели Зенит стандарты".
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шахта Заполярная
1787567669
Не трогайте застуженного тренера. Пианист играет как умеет.
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anatolich72
1787569468
Стандарты зеньки это пенальти, а когда судейка не купленный, стандарты болотных отсутствуют. Угловые и штрафные в Питере стандартами не считаются
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Терекфан
1787574330
Ох уж этот Спартак,у всех радости полные штаны,не понимают что у Зенита временная потеря чувства пространства и времени,поэтому проиграли колхозной Родине,и ещё неизвестно обретут ли в ближ.время то самое чувство)))
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alp
1787580371
Выдохся, Серега. такой спартак не уделать было невозможно, но Семак смог.
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