Кахигао сказал, стал ли матч с «Зенитом» лучшим для «Спартака» при Карседо

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао высказался о домашней победе над «Зенитом» в 5-м туре РПЛ.
– Хорошая игра, очень важные три очка против сильной команды. Это показывает нашу силу. Если мы в лучшей форме, можем победить любого соперника.
– Это лучший матч «Спартака» при Карседо?
– Я бы не сказал, что это лучший матч. Но это точно уверенная победа.
- У «Спартака» отличился Роман Зобнин на 38-й минуте, еще один мяч забил в свои ворота полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос на 15-й.
- Хуан Карлос Карседо возглавляет «Спартак» с 8 января.
Источник: «Матч ТВ»