Кахигао сказал, стал ли матч с «Зенитом» лучшим для «Спартака» при Карседо

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао высказался о домашней победе над «Зенитом» в 5-м туре РПЛ.

– Хорошая игра, очень важные три очка против сильной команды. Это показывает нашу силу. Если мы в лучшей форме, можем победить любого соперника.

– Это лучший матч «Спартака» при Карседо?

– Я бы не сказал, что это лучший матч. Но это точно уверенная победа.