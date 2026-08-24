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  • Кахигао сказал, стал ли матч с «Зенитом» лучшим для «Спартака» при Карседо

Кахигао сказал, стал ли матч с «Зенитом» лучшим для «Спартака» при Карседо

24 августа, 11:45
10

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао высказался о домашней победе над «Зенитом» в 5-м туре РПЛ.

– Хорошая игра, очень важные три очка против сильной команды. Это показывает нашу силу. Если мы в лучшей форме, можем победить любого соперника.

– Это лучший матч «Спартака» при Карседо?

– Я бы не сказал, что это лучший матч. Но это точно уверенная победа.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Карседо Хуан Карлос Кахигао Франсис
Комментарии (10)
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rtovelskiy
1787562237
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ТяжелаяАртиллерия
1787562703
Комментарий скрыт модератором
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ПалкоВводецъ007
1787562979
Свинарня прыгнула выше головы. Главное Зенит обыграть, а там трава не расти. Хоть в пердив. Гыгыгы
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VPERDIV SPARTAK
1787564913
Обычная игра и победа с минимальным счётом! Такой Зенит сильный клуб просто порвал бы, а середняк Спартак случайно обыграл, рикошет и гол, тьфу а не победа,
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zigbert
1787567582
Наверное все таки лучший матч Карседо. Потому что одержана победа над сильным соперником. Даже в матче за Суперкубок выглядел лучше но Зенит спас нелепый пенальти в конце игры.
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ilich55
1787569579
Если бы не косяки Адамова, то об уверенной победе пришлось бы только мечтать.
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ОИР
1787571973
Товарищ Кахигао, просьба. Не привозите нам больше таких, как Парада. И можно его как-то вернуть, как ошибочно приобретенного?
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