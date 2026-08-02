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  • Стали известны стартовые составы на матч «Ахмат» – «Спартак»: 2 августа 2026

Стали известны стартовые составы на матч «Ахмат» – «Спартак»: 2 августа 2026

Вчера, 19:22
27

Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Ахмат» и «Спартак». Игра состоится 2 августа, начало встречи запланировано на 20:39 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Цаке, Ндонг, Ибишев, Адамов, Ромао, Исмаэл, Самородов, Мелкадзе, Касинтура.

Главный тренер: Станислав Черчесов

«Спартак»: Максименко, Бабич, Зобнин, Мартинс, Ву, Литвинов, Барко, Денисов, Умяров, Маркиньос, Солари.

Главный тренер: Хуан Карлос Карседо

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат
Комментарии (27)
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САДЫЧОК
1785688500
Опять, этот Корседо чудит. Где Жедсон ?! Лучший вместе с Барко игрок Спартака! Где, нападающие? Где, Угальде?
Ответить
oyabun
1785689000
Сам состав на матч говорит о том что эффективных нападающих у нас сейчас нет. Только номинальные.
Ответить
...уефан
1785689090
...вот, и думай!...
Ответить
k611
1785689460
Неужели Ливай Гарсия так плох, почему опять без нападающих...
Ответить
рылы
1785689477
ждём позора!
Ответить
Интерес
1785689649
Кто болеет за Карседо, пострадает от Черчеса...2-1.
Ответить
ТяжелаяАртиллерия
1785689843
Сейчас начнётся цирк бегающих враскорячку. Будет хорошо, если ослое*ы победят.
Ответить
zigbert
1785691352
Наверняка будут и замены. Возможно Жедсон выйдет во втором тайме.
Ответить
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