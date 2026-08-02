Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Ахмат» и «Спартак». Игра состоится 2 августа, начало встречи запланировано на 20:39 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Цаке, Ндонг, Ибишев, Адамов, Ромао, Исмаэл, Самородов, Мелкадзе, Касинтура.

Главный тренер: Станислав Черчесов

«Спартак»: Максименко, Бабич, Зобнин, Мартинс, Ву, Литвинов, Барко, Денисов, Умяров, Маркиньос, Солари.

Главный тренер: Хуан Карлос Карседо

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