Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Ахмат» и «Спартак». Игра состоится 2 августа, начало встречи запланировано на 20:39 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Цаке, Ндонг, Ибишев, Адамов, Ромао, Исмаэл, Самородов, Мелкадзе, Касинтура.
Главный тренер: Станислав Черчесов
«Спартак»: Максименко, Бабич, Зобнин, Мартинс, Ву, Литвинов, Барко, Денисов, Умяров, Маркиньос, Солари.
Главный тренер: Хуан Карлос Карседо
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Источник: «Бомбардир»