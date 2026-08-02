Главный тренер «Оренбурга» прокомментировал 0:3 с «Зенитом»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов подвел итоги матча с «Зенитом».

Оренбуржцы уступили «Зениту» со счетом 0:3 в игре 2-го тура РПЛ.

Нападающий петербургской команды Максим Глушенков сделал хет-трик.

«Оренбург» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России.

«Концентрация нужна с первых минут… но не удалось. Есть над чем работать. Не думаю, что чемпион страны мог дать нам много шансов. Нужно было реализовывать собственные моменты. Мы старались. Большая благодарность болельщикам.

Сам матч был проигран легко. Вышли на поле и пропустили уже на четвертой минуте, во втором тайме не дали сопернику ничего сделать, но они забили издалека, а потом еще один со стандарта. Глушенкову легко дались голы. Но не могу сказать, что мы не могли быть конкурентоспособны. Могли отыграться и попробовать зацепить матч», – сказал Ахметзянов.