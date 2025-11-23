Введите ваш ник на сайте
Карасева призвали завершить судейскую карьеру

Сегодня, 12:29
4

Журналист, болельщик «Динамо» Александр Боярский считает, что судье Сергею Карасеву пора заканчивать карьеру.

  • Накануне Карасев судил матч 16-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА (1:0).
  • Во 2-м тайме москвич отменил пенальти в пользу «Спартака».
  • Карасев судит в РПЛ с 2008 года.

«Карасeв первый раз в жизни принял правильное решение. Давайте, что ли, поаплодируем ему или по традиции проклянeм.

Все равно пора заканчивать ему.

Пенальти в ворота ЦСКА не было, факт», – написал Боярский.

Бабаев: «У ЦСКА есть вопросы к судейским трактовкам в матче со «Спартаком» 2
Директор «Спартака» заявил, что Карасев судил дерби с ЦСКА необъективно 6
Карасев сказал только 3 слова после дерби «Спартак» – ЦСКА 6
Источник: телеграм-канал Александра Боярского
Россия. Премьер-лига Карасев Сергей
Foxitkuban
1763894935
Карасёв в ответ Александру Боярскому: "Ты вообще кто такой?"
Ответить
Тинез Розоп
1763895815
Как Газпром решит, тогда и закончит…( цепи)
Ответить
Anton1969
1763899565
И туда же Казарцева-имбицила!!!
Ответить
