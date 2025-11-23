Карасева призвали завершить судейскую карьеру

Журналист, болельщик «Динамо» Александр Боярский считает, что судье Сергею Карасеву пора заканчивать карьеру.

Накануне Карасев судил матч 16-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА (1:0).

Во 2-м тайме москвич отменил пенальти в пользу «Спартака».

Карасев судит в РПЛ с 2008 года.

«Карасeв первый раз в жизни принял правильное решение. Давайте, что ли, поаплодируем ему или по традиции проклянeм.

Все равно пора заканчивать ему.

Пенальти в ворота ЦСКА не было, факт», – написал Боярский.