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  • Реакция Пономарева на попытку лишить Дзюбу рекорда по голам за сборную России

Реакция Пономарева на попытку лишить Дзюбу рекорда по голам за сборную России

17 ноября 2025, 14:48
3

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о том, что в статистику Александра Кержакова могут добавить еще один гол в составе сборной России.

  • В таком случае у Кержакова и Артема Дзюбы будет по 31 забитому мячу за национальную команду.
  • С марта форвард «Акрона» считается единолично лучшим бомбардиром в истории российской сборной.
  • На Кержакова, возможно, перепишут гол Андрея Аршавина в ворота Германии в 2005 году.

«Вся эта история – глупость какая-то! Меня это не касается. Что хотят, пусть так и делают. Мне без разницы, кто лучший будет – Дзюба или Кержаков. Вернули гол или не вернули. Делать больше нечего?

Это не такая большая история, чтобы еe все обсуждали. Могли вообще между собой тихо решить. Мне всe равно, кто там лучший бомбардир. Пусть всe по правилам будет, и справедливость восторжествует.

Но во времена Кержакова футбол интереснее был, не то что сейчас. Сейчас такой футбол, что о нeм не хочется говорить.

Главное – не выносить спор Кержакова и Дзюбы на всеобщее обсуждение. Но сыграло какое-то самолюбие Кержакова. Не вижу ничего страшного, если ему допишут этот старый гол», – заявил Пономарев.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем Кержаков Александр Пономарев Владимир
Комментарии (3)
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Garrincha58
1763381542
Прессе надо раздуть из этого сенсацию и даже может быть скандальчик
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cska1948
1763388526
Сыграло не самолюбие Кержакова, а самолюбие Миллера - Зенит во всём должен быть лучше. А если учесть, кто возглавляет РФС, то можно считать вопрос решённым.
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1763393488
Меня это не касается, но своё мнение я выскажу. Типичный Пономарев
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