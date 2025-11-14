Аршавин сделал патриотическое заявление

Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин не планирует уезжать из России.

– Переехали бы жить на Брайтон-Бич?

– Не представляю, что могу где-то жить, кроме России.

– Почему?

– Думаю, дело в менталитете. Нигде нет ощущения, что я дома. Даже в Лондоне. Мне просто скучно будет. Я по-русски говорю лучше, чем по-английски. Мне будет не хватать общения. Не смогу так шутить, подначивать людей, как я это здесь делаю. Да и круга общения такого не будет. Хотя и не сказать, что в России он прям широкий.