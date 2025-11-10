Кафанов прокомментировал непопадание Максименко в итоговый состав сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о том, что голкипер «Спартака» Александр Максименко был исключен из состава национальной команды.

– Что происходит с Максименко, который был в расширенном списке? Правы ли те, кто утверждает, что Александр если и не допускает грубых ошибок, то совсем не выручает «Спартак» в этом сезоне и пропустил на три гола больше, чем должен был?

– У тренерского штаба сборной к Саше вопросов нет. Он не снижает свой уровень на протяжении всего первого круга. Просто другие вратари выглядят на этой дистанции еще сильнее.

– Но не потерял ли он уверенность в себе?

– Его психологическое состояние у нас беспокойства не вызывает.