Кафанов прокомментировал непопадание Максименко в итоговый состав сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о том, что голкипер «Спартака» Александр Максименко был исключен из состава национальной команды.
– Что происходит с Максименко, который был в расширенном списке? Правы ли те, кто утверждает, что Александр если и не допускает грубых ошибок, то совсем не выручает «Спартак» в этом сезоне и пропустил на три гола больше, чем должен был?
– У тренерского штаба сборной к Саше вопросов нет. Он не снижает свой уровень на протяжении всего первого круга. Просто другие вратари выглядят на этой дистанции еще сильнее.
– Но не потерял ли он уверенность в себе?
– Его психологическое состояние у нас беспокойства не вызывает.
- В этом сезоне Максименко пропустил 21 гол в 15 матчах.
- У 27-летнего футболиста последний год контракта со «Спартаком».
Источник: «Спорт-Экспресс»