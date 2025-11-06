Семин не понимает формат Кубка: «Надо ли «Зениту» отыгрываться с «Динамо»?

Юрий Семин признался, что не понимает нынешний формат FONBET Кубка России.

«Зенит» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ проиграл «Динамо» (1:3).

Ответная игра пройдет в Москве 27 ноября.

«Я не понимаю этой системы розыгрыша Кубка России – когда решающий матч, когда ещe можно подождать и сыграть вторым составом. Основное – ждeм финал, кто туда попадeт.

«Зениту», конечно, крайне тяжело будет отыграться у «Динамо», а надо ли отыгрываться? Мне этот формат непонятен, я Кубок всегда понимал по-другому», – сказал Сeмин.