Реакция Казакова на зарплату Жерсона в «Зените»

Журналист Илья Казаков отреагировал на информацию о зарплате Жерсона в «Зенита».

Футбольный агент Тимура Гурцкая ранее сообщил, что заработная плата бразильца в петербургском клубе составляет 6 миллионов евро в год.

«Слуху этому четыре месяца. То ли память у всех нас от скроллинга стала короче. То ли ещe что. Но выдаeтся сейчас за откровение. Почему не 10 миллионов ? Но даже 6 – звучит неплохо. На самом деле даже близко нет. Данные по зарплатам вместе с бонусами – закрытая книга в РПЛ, поэтому пока не откроют, так и будем реагировать на слухи.

После переезда Жерсона в Россию про его зарплату сказали сразу – 3,5 млн. Плюс наверняка бонусы, но их пока игрок сборной Бразилии не заработал. То есть вдвое меньше, чем в «свежих» слухах.

Кто самый высокооплачиваемый игрок в лиге? Все говорят, что Кордоба. Матч со «Спартаком» ещe раз показал – почему. Но и там 6 млн в год, думаю, нет. 5? Это реальнее», – написал Казаков.