Реакция Боярского на победу «Зенита» над «Динамо»

Журналист, болельщик «Динамо» Александр Боярский высказался по итогам матча 13-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

У «Зенита» забили Андрей Мостовой, Густаво Мантуан. У «Динамо» отличился Бителло.

«Зенит» отстает от 1-го места на очко.

«Динамо» занимает 9-ю строчку.

«Давайте так: всe по делу. «Зенит» почти всю игру был лучше в игре в футбол. Играл в пас, создавал, пытался, вымучивал. С трудом, через одно место, но «Динамо» переехал.

И переехал по делу, к сожалению. «Динамо» без Фомина, Миранчука играло как могло. Даже забили! Но меньше двух команда Карпина не пропускает. Это реальность. Это уровень игроков.

В целом – достойно. Но хуже, чем «Акрон», например, который вырвал ничью. «Динам»о не может себе позволить только обороняться и отбиваться весь матч. Нужно и атаковать пытаться.

Резюме одно – оборону нужно менять. Исполнители не для задач. Либо им еще давайте время и ждите. Но учтите – болельщики это делать не любят.

Где Монтесы и тому подобные?

Очевидно, чемпионства в этом сезоне не будет. Стройте команду на сезон-2025/26. Мы подождем. Но с теми, кто достоин и готов биться за эмблему «Динамо», – написал Боярский.