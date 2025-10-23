Мусаев прокомментировал крупную победу «Краснодара» над «Сочи»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги выигранного матча против «Сочи».

Команды встречались в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Краснодарцы победили со счетом 3:0 и заняли чистое 1-е место в кубковой группе.

«По большей части всем доволен. Доволен тем, что играли в футбол и показали комбинационную игру. Все голы забили на скорости.

И понравилось отношение: игра ничего не решала с турнирной точки зрения, но все зрители получили удовольствие», – сказал Мусаев.